Ижевский бизнесмен Ренат Валиев отрицает дачу взятки по делу пермского УНИИКМ

Владелец ижевской строительной компании «Атом-строй», ИП Ренат Валиев отрицает дачу взятки заместителю главного инженера АО «Уральский НИИ композиционных материалов» (УНИИКМ) Павлу Котову. Они проходят фигурантами по делу о хищениях при строительстве нового корпуса УНИИКМ за 298,2 млн руб. Об этом пишет «Ъ-Прикамье». Допрос свидетелей обвинения прошел в Мотовилихинском райсуде Перми 6 апреля.

Следствие считает, что Павел Котов в 2023 году убедил действующего на тот момент директора УНИИКМ Владимира Чунаева заключить три контракта с подрядчиками из Ижевска. За это, полагают органы, Ренат Валиев передал топ-менеджеру УНИИКМ 10 млн руб. «Сам господин Котов признал принятие взятки в виде стройматериалов, но отрицал ее получение наличными»,— пишет издание.

УНИИКМ на 100% принадлежит государству через АО «ВПК “Машиностроение”» и АО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Машиностроительное предприятие изготавливает изделия из высокотемпературных композиционных материалов — от армирующего каркаса до сборки крупногабаритных изделий. УНИИКМ находится в Перми.

Помимо взяточничества Ренат Валиев обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК) и отмывании преступно приобретенного имущества (ст. 174.1 УК).

По данным платформы «Чекко», ООО «Атом-Строй» занимается строительством жилых и нежилых зданий. Зарегистрирована 28 ноября 2013 года. Уставной капитал 10 тыс. руб. На 7 апреля есть информация о приостановке операций по счетам.