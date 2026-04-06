Ижевский бизнесмен отрицает взятку топ-менеджеру пермского УНИИКМ

6 апреля Мотовилихинский районный суд Перми завершил допрос свидетелей обвинения по делу в отношении заместителя главного инженера по развитию пермского АО «Уральский НИИ композиционных материалов» Павла Котова. В ходе него, как сообщает «РБК Пермь», владелец ижевского ООО «Атом-Строй» Ренат Валиев заявил, что не давал обвиняемому взятку 10,07 млн руб. Сам господин Котов признал принятие взятки в виде стройматериалов, но отрицал ее получение наличными.

Ранее сообщалось, что в 2023 году, по версии следствия, Павел Котов убедил на тот момент гендиректора АО «УНИИКМ» Владимира Чунаева заключить три контракта с ижевскими подрядчиками на 298,2 млн руб., в том числе с ижевским бизнесменом Ренатом Валиевым. Как полагает следствие, господин Валиев передал господину Котову взятку 10 млн руб. за содействие.

Также Ренат Валиев, по мнению следствия, причастен к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — на сумму свыше 298 млн руб., выделенных на строительство нового корпуса УНИИКМ. Как считает следствие, в результате в установленные сроки объект построен не был, а выплаченные авансом средства Ренат Валиев и директор ООО «ИПКФ» Алексей Коркин похитили и использовали по своему усмотрению. Оба были задержаны 7 октября 2024 года и заключены под стражу. Кроме того, господину Валиеву вменили еще и легализацию средств, добытых преступным путем, в особо крупном размере.