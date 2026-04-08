В Макушино жительницу осудили за гибель пассажира в аварии

Макушинский районный суд признал виновной 51-летнюю местную жительницу в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель пассажира (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ее приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием в доход государства 10% из зарплаты, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что 24 декабря 2025 года местная жительница на машине Skoda Yeti не справилась с управлением. Автомобиль занесло, и он выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной Chery Tiggo. В результате ДТП пассажир второго транспортного средства погиб на месте.

Фигурантка признала вину. Основное наказание она будет отбывать после достижения ее ребенком 14 лет, то есть не ранее 2028 года. Также местную жительницу лишили права управлять транспортными средствами на один год шесть месяцев.

Виталина Ярховска