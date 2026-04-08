ФБР предупредило об иранской угрозе внутри США

ФБР и другие разведслужбы США предупредили правоохранительные органы страны о «постоянной угрозе» со стороны правительства Ирана, сообщает Reuters со ссылкой на разведывательный отчет от 20 марта.

Согласно документу, целями Ирана могут стать американские военные, госслужащие, правительственные здания, а также еврейские и израильские учреждения на территории США. При этом ФБР подчеркивает, что прямой угрозы для широких масс населения нет.

Ранее Белый дом заблокировал публикацию аналогичного отчета, объяснив это «необходимостью проверки информации», отмечает Reuters. Пресс-секретарь Эбигейл Джексон призвала СМИ «не сеять страх безответственно», сообщая об отдельных служебных записках.

В отчете указано, что Тегеран предпочитает использовать агентов с легальным статусом в США. Для выбора целей и оценки мер безопасности иранские спецслужбы используют мониторинг соцсетей, прямые трансляции и картографические сервисы. Среди возможных методов атак упоминаются не только огнестрельное оружие, но и наезды на автомобилях, отравления и поджоги. Также отмечено, что Иран пытается выманивать жертв в страны, географически близкие к исламской республике, для их последующего похищения или казни.

Влад Никифоров