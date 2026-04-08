Hutchison подала в арбитраж на Maersk из-за конфликта вокруг Панамского канала

Подразделение гонконгского конгломерата CK Hutchison Panama Ports Company (PPC) инициировало арбитражное разбирательство против датской судоходной группы Maersk, обвинив ее в стремлении занять место в портах Панамского канала. Арбитраж состоится в Лондоне.

«Maersk нарушила контракт и присоединилась к Республике Панама в связи с ее государственной кампанией против PPC и планом по ее замене путем поглощения, в результате которого были созданы новые портовые операторы»,— указано в сообщении компании (цитата по AFP).

В январе Верховный суд Панамы аннулировал лицензии PPC на управление двумя ключевыми портами канала. В феврале власти Панамы объявили, что дочерняя компания Maersk APM Terminals будет управлять портом Бальбоа, а принадлежащая логистическому гиганту MSC Terminal Investment Limited — портом Кристобаль. В начале февраля Hutchison оспорил решения в международном арбитраже, а в марте потребовал возмещения ущерба в $2 млрд.

По оценкам Wall Street Journal, решение властей Панамы стало результатом политического давления. В начале 2025 года президент США Дональд Трамп указал на недопустимость управления Панамским каналом китайскими компаниями. Он также заявлял, что созданная за 30 лет Китаем инфраструктура вокруг канала представляет угрозу безопасности США.

Панамский канал, соединяющий Атлантический и Тихий океаны, обеспечивает около 40% контейнерных перевозок в США и 5% мировых.

Эрнест Филипповский