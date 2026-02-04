Гонконгская Hutchison подала в международный арбитраж на отнявшую порты Панаму

Подразделение гонконгской компании CK Hutchison Panama Ports Company инициировало международное арбитражное разбирательство против властей Панамы, сообщает в среду Reuters со ссылкой на головной офис компании. Истцы требуют отмены аннулирования их лицензий на эксплуатацию портов Панамского канала.

Ранее сообщалось, что 30 января Верховный суд Панамы признал неконституционными условия лицензии, предоставленной гонконгской компании CK Hutchison на управление двумя портами на выходах из Панамского канала. Обоснованием послужило то, что контракты нарушали конституцию страны, предоставляя компании эксклюзивные привилегии и налоговые льготы. Судебное решение в местной юрисдикции обжаловать нельзя.

В марте CK Hutchison продала 90% доли в портовой инфраструктуре Панамского канала, а также 80% в компании Hutchison Port Holdings (HPH), которая владеет и управляет 43 морскими портами в 23 странах мира. Сумма сделки составила $22,8 млрд.

Сколько времени может занять арбитражное разбирательство, предугадать сложно, учитывая политическую напряженность и сложность сделки. Оно может затянуться на несколько лет, пишет агентство.

В начале 2025 года президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи указал на недопустимость управления Панамским каналом китайскими компаниями. Он также заявлял, что созданная за 30 лет Китаем инфраструктура вокруг канала представляет угрозу безопасности США. По оценкам Wall Street Journal, решение ВС Панамы стало результатом политического давления.

