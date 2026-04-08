Рынок букмекеров начал снижаться впервые за три года

Букмекерский рынок впервые за три года ушел в минус, рассказал «Ъ» собеседник из ключевых участников отрасли. За первый квартал объем рынка в деньгах уже сократился на 0,5% год к году. Среди причин — увеличение налоговой нагрузки и целевых отчислений для букмекеров.

В 2025 году рост рынка легальных букмекеров уже замедлился: динамика составила 8,4% (1,9 трлн руб.) против 40% в 2024-м, следует из данных Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). Целевые отчисления игроков за прошлый год выросли на 8%, примерно до 38 млрд руб.

С 1 января 2026 года в России изменилась система налогообложения для букмекеров: компании теперь обязаны платить 5% от принятых ставок и 25% налога на прибыль. Размер целевых отчислений на спорт также вырос с 2% до 2,25% от выручки. С 1 сентября 2026 года в стране также начнет работать самозапрет на участие в азартных играх.

В ЕРАИ ожидают, что объем рынка азартных игр по итогам 2026 года устоит на уровне прошлогодних показателей. Там оценивают по итогам первого квартала замедление роста отрасли на 1% год к году.

