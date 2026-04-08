Индекс Nikkei на Токийской бирже подскочил на 4,6% после объявления перемирия США и Ирана

Торги на Токийской фондовой бирже в среду открылись резким ростом: ключевой индекс Nikkei 225 в моменте прибавлял более 2,5 тыс. пунктов, сообщает издание Yomiuri. Сейчас показатель колеблется в районе отметки 55,9 тыс. иен, что на 4,6% выше уровня закрытия предыдущего дня (53,4 тыс. иен).

Более 90% ведущих акций на Токийской фондовой бирже подорожали. Росту цен на акции способствует, в том числе, резкое падение цен на нефтяные фьючерсы после публикаций президента США Дональда Трампа в социальных сетях.

Американский президент объявил в соцсети Truth Social о согласии на двухнедельную приостановку атак на Иран. Зависимая от импорта нефти Япония закупала на Ближнем Востоке более 90% сырой нефти.

Эрнест Филипповский