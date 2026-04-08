Китай вывел на орбиту 18 интернет-спутников

С коммерческого космодрома в провинции Хайнань на юге Китая осуществлен успешный вывод на низкую орбиту 18 интернет-спутников, сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чанчжэн-8А» («Великий поход») стартовала 7 апреля в 21:32 по пекинскому времени (16:32 мск). Она вывела на орбиту седьмую группу спутников группировки «Цяньфань» («Космический парус»).

Прошлый запуск ракеты «Чанчжэн» состоялся в середине марта с того же космодрома. Общее количество запусков ракет-носителей этой серии превысило 630.

Эрнест Филипповский