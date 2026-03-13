Китай произвел два успешных запуска спутников на орбиту

С коммерческого космодрома в провинции Хайнань на юге Китая осуществлен успешный вывод на низкую орбиту интернет-спутников. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Ракета-носитель «Чанчжэн-8А» («Великий поход») стартовала в 3:48 по пекинскому времени (22:48 мск). Аппарат успешно вывел на орбиту 20-ю группу низкоорбитальных интернет-спутников.

В 6:33 по пекинскому времени (1:33 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань на юго-западе страны стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2D». Она успешно вывела на орбиту новые экспериментальные спутники «Шиянь-30 03» и «Шиянь-30 04». Их планируется использовать в основном для экспериментальной проверки технологий наблюдения за Землей.

Общее количество запусков ракет-носителей серии «Чанчжэн» достигло 632.

Эрнест Филипповский