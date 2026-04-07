Главный порт Бахрейна приостановит работу к моменту «гибели цивилизации» Ирана

Главный порт Бахрейна Халифа бин Салман приостановит работу с раннего утра 8 апреля. Об этом заявила компания APM Terminals Bahrain, которая управляет портом. Примерно в это время должен истечь крайний срок, установленный президентом США Дональдом Трампом по мирной сделке с Ираном, передает AFP.

«Мы постоянно адаптируем нашу работу к обстоятельствам и в результате в последние недели временно приостанавливали работу, когда это было необходимо»,— отметили в APM Terminals Bahrain.

8 апреля в 3:00 по Москве истекает срок очередного ультиматума Дональда Трампа в адрес Тегерана. Президент США требует немедленно разблокировать Ормузский пролив и пойти на ряд политических уступок. В противном случае он угрожал полным уничтожением иранской цивилизации — она «погибнет и ее уже никогда не возродят», писал он в соцсети Truth Social. Это уже четвертое подобное предупреждение Белого дома за последние несколько недель.

