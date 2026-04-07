На израильском ТВ запустили обратный отсчет до «гибели цивилизации» Ирана

Израильский телеканал Channel 13 запустил таймер с обратным отсчетом крайнего срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для Ирана по мирной сделке. Американский президент обещал «гибель целой цивилизации сегодня вечером».

Таймер появился в новостном эфире израильского телеканала. На экране перед столом ведущего высвечивается таймер с портретом Дональда Трампа и подписью «Крайний срок». Отсчет закончится примерно в 03:00 по мск.

К этому времени истекает ультиматум, который президент США Дональд Трамп выдвинул иранским властям: они должны разблокировать Ормузский пролив и согласиться на другие уступки Вашингтону. Он обещал, что иначе их «цивилизация погибнет и ее уже никогда не возродят». Это уже четвертый подобный ультиматум, который американский президент выдвигает Тегерану за минувшие недели.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Последнее американское предупреждение».