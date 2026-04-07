Бывший главный тренер сборной Румынии и ФК «Зенит» Мирча Луческу умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила Федерация футбола Румынии (FRF).

«Мирча Луческу был тренером, который открыл современный футбол в Румынии, доведя национальную команду до Евро-1984»,— указано в сообщении FRF в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Луческу был госпитализирован 29 марта после того, как ему стало плохо на тренировке из-за проблем с сердцем, пишет The Washington Post. 3 марта у него случился сердечный приступ.

Луческу тренировал «Зенит» в сезоне 2016/17. С ним ФК взял бронзовые медали чемпионата России и Суперкубок страны. В разные годы карьеры Луческу руководил итальянскими клубами «Пиза», «Брешиа», «Реджана», «Интер», румынскими «Корвинулом» и «Рапидом», турецкими «Галатасараем» и «Бешикташем», киевским «Динамо».

2 апреля Мирча Луческу ушел в отставку с поста главного тренера сборной Румынии. Он был капитаном команды на чемпионате мира 1970 года в Бразилии и тренером на ее дебютном чемпионате Европы в 1984 году.