На главу фракции «Яблоко» в ЗакСе Петербурга составили протокол

Петроградский райсуд Санкт-Петербурга вновь зарегистрировал административное дело в отношении руководителя фракции «Яблоко» в Заксобрании города Александра Шишлова. Карточка дело появилась на сайте суде. Протокол составлен за демонстрацию экстремистской символики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ). Максимальный штраф — 4 тысячи рублей, однако в случае привлечения к ответственности, политик в течение года не сможет участвовать в выборах любого уровня.

Первый протокол был составлен еще в середине марта, но суд вернул его из-за процессуальных нарушений. Тогда заявлялось, что причиной для протокола стало упоминание фамилии политика Алексея Навального, скончавшегося в колонии в феврале 2024 года. Как отмечали «яблочники», речь шла о репосте публикации из федерального канала партии с видеозаписью интервью Григория Явлинского.

«Для “Яблока” очевидно, что речь сейчас, как и раньше, идет не о “борьбе с экстремизмом”, а исключительно о выполнении политического заказа по отстранению лидеров партии от предстоящих федеральных и региональных выборов 2026 года»,— заявляли тогда в партии.

Ранее по аналогичным обвинениям за старые публикации в соцсетях уже привлекались коллега господина Шишлова по фракции Ольга Штанникова и лидер петербургского «Яблока» Николай Рыбаков, что лишило их возможности баллотироваться.

