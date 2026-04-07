ВСУ ударили по спортивному комплексу Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотником по спортивно-оздоровительному комплексу Запорожской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба администрации города-спутника ЗАЭС Энергодара.

БПЛА был начинен поражающими элементами. Снаряд попал в крышу здания, повреждена кровля. Поскольку комплекс сейчас ремонтируют, во время удара внутри никого не было. «Благодаря тому, что на кровле строго соблюдали нормы пожарной безопасности и нанесли огнезащиту, ущерб от возгорания оказался значительно ниже возможного»,— отметили в администрации города.

Мэр Энергодара Максим Пухов практически каждый день заявляет, что ВСУ пытаются ударить по инфраструктуре города, в частности — по энергетическим объектам. Из-за этого в городе и в отдельных его районах отключают электричество. 3 апреля директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что ВСУ усилили атаки на территорию, прилегающую к атомной электростанции.