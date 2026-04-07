Россия и Китай предложили Совбезу ООН свой проект резолюции по Ближнему Востоку

Россия и Китай предложили Совету Безопасности ООН рассмотреть альтернативный проект резолюции по морской безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил постпред России при ООН Василий Небензя. 7 апреля Россия и КНР заблокировали принятие резолюции, предполагающей применение силы против Ирана для разблокировки Ормузского пролива.

Подготовленный Бахрейном документ предусматривает право международных сил использовать «все необходимые средства» для свободного судоходства в Ормузском проливе. «Российская Федерация не могла поддержать текст, который создал бы опасный прецедент для международного права, международного морского права, любых мирных усилий, а также авторитета Совета Безопасности ООН»,— сказал господин Небензя на заседании Совбеза (цитата по сайту постпредства России при ООН).

По мнению Василия Небензи, в предложенном Бахрейном документе содержится «неправильный и опасный подход к ситуации в регионе». «Сколь бы ни пытались авторы придать тексту заобщенные формулировки, его суть оставалась неизменной — предоставление карт-бланша на продолжение агрессивных действий и дальнейшую эскалацию»,— заявил постпред. Он подчеркнул, что достичь безопасности в Ормузском проливе можно только в случае прекращения боевых действий.

«Мы выражаем признательность Китаю и Российской Федерации за их ответственную линию поведения, конструктивный подход и использование права вето в полном соответствии с принципами Устава ООН»,— сказал на заседании постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани (трансляция велась на YouTube-канале Совбеза ООН).

