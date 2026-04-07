Вице-мэру Анапы Наталье Рябоконь избрана мера пресечения

Анапский городской суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении заместителя главы города Натальи Рябоконь, обвиняемой в махинациях с договорами на охрану учебных заведений. По данным объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, следствие ходатайствовало о домашнем аресте, но суд не нашел для этого оснований.

По информации пресс-службы судов региона, Наталье Рябоконь предъявлено обвинение в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следствие полагает, что вице-мэр, курирующая социальную сферу, систематически давала указания руководителям муниципальных образовательных учреждений о заключении договоров на охрану с единственной организацией. Указания от госпожи Рябоконь получали 85 директоров учебных заведений. Ущерб, причиненный бюджету города-курорта, оценивается в 64 млн руб.

Мера пресечения в отношении чиновницы будет действовать до 2 июня текущего года. Ей запрещено выходить из дома в вечернее и ночное время, пользоваться интернетом и общаться с другими участниками дела.

Анна Перова, Краснодар