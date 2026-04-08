Мажоритариям смягчают долю

Минэкономики готово смягчить подходы к реформированию механизма покупки инвесторами крупных пакетов акций в публичных акционерных обществах для получения контроля в компании. Как показало обсуждение на площадке РСПП, ведомство планирует отказаться от ряда положений, беспокоивших бизнес, а также от предлагавшихся жестких ограничений при нарушении обязанности по направлению оферты миноритариям при выкупе акций. РСПП при этом настаивает на дальнейшем смягчении действующего регулирования в этой сфере.

7 апреля в комитете РСПП по корпоративным отношениям представители бизнеса и властей обсудили законопроект о реформировании механизма выкупа крупных пакетов акций публичных АО, возобновив «зависшую» на несколько лет дискуссию. Поясним: сейчас инвестор, который приобрел долю в ПАО, должен предложить другим акционерам продать ему свои акции, если доля после покупки с учетом аффилированных лиц превысила 30%, 50% или 75% голосующих акций. В 2021 году Минэкономики инициировало изменения, нацеленные на защиту прав миноритариев,— и такой законопроект уже несколько лет остается без движения в Госдуме (cм. “Ъ” от 25 декабря 2023 года).

Проект, как пояснили “Ъ” в Минэкономики, уточняет положения о направлении оферты и предусматривает дополнительные гарантии для акционеров — документ сейчас дорабатывается по замечаниям и предложениям, поступившим в профильный комитет Госдумы.

Как показало обсуждение, ведомство готово заметно смягчить подход к теме выкупа. Одна из ключевых новаций касалась ухода от понятия аффилированности, под которым понимается способность оказывать влияние (среди признаков, например, право распоряжаться более чем 20% уставного капитала), к новому — «связанных лиц». К таковым предлагалось относить близких родственников, подконтрольных и контролируемых лиц, а также тех, кто действует на основе письменного соглашения.

Вместе с тем планировалось предусмотреть и обязательное совместное направление такими лицами публичной оферты другим акционерам при превышении порога в 30%, 50% или 75% голосующих акций. По мнению бизнеса, это повышало риски корпоративных споров из-за сложности выявления «связанных» лиц и обесценивания института акционерных соглашений. Теперь от таких положений Минэкономики намерено отказаться, сохранив в этой части действующий подход.

Планируется и мягче подойти к регулированию последствий неисполнения обязанности по выставлению оферты. Поясним: сейчас в таких случаях акционер ограничивается на собраниях 30% (или 50%, 75% — в зависимости от размера пакета) общего количества голосов с момента приобретения крупного пакета, что, по сути, оставляет за ним большинство и не стимулирует к исполнению обязанности по направлению оферты. Изначально предлагалось ограничивать такого акционера при голосовании следующим образом: при пакете от 30% — на уровне не более 3/7 голосов остальных акционеров, 50% — не более 50% голосов прочих акционеров, а 75% — не более 75% минус один голос. Такой подход, как отмечали в РСПП, ставит инвестора в худшее положение, чем до покупки им акций. Теперь же рассматривается два более «щадящих» варианта.

Первый — ограничение количества голосов до уровня, который был до приобретения крупного пакета.

Второй, который в РСПП сочли более предпочтительным,— до соответствующего порога 30%, 50% или 75% минус одна акция (в обоих случаях — с сохранением кворума).

В РСПП видят пространство и для дальнейшего смягчения регулирования. Например, в объединении полагают, что подход к определению аффилированных лиц остается формальным — в ситуациях с офертой необходимо принимать во внимание только тех лиц, которые действуют сообща для осуществления контроля. В Минэкономики же считают, что формальные признаки дают определенность как мажоритарным, так и миноритарным акционерам — иначе в каждом случае придется определять мотив.

Также в РСПП считают заниженным 30-процентный порог владения акциями, с которого появляется обязанность выставлять оферту,— ориентироваться предлагается на пороги в 50% и 75%.

Минэкономики же объясняет сохранение порога в 30% тем, что при большом количестве акционеров такой пакет уже влияет на смену контроля.

К тому же, добавили в ведомстве, в законопроекте есть и «балансирующие» это требование положения — если в компании уже есть акционер, у которого пакет больше, чем у покупателя (фактически смена контроля не происходит), то необходимость в обязательном предложении не возникнет.

Партнер юрфирмы Forward Legal Андрей Филиппенко отмечает, что вопросы приобретения крупных пакетов давно нуждаются в донастройке. Предложенная конструкция «связанных лиц», через которую планировалось шире охватывать косвенный и совместный контроль, напоминает он, оказалась наиболее дискуссионной. По мнению руководителя корпоративной практики адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Асият Алибековой, возврат к привычной логике аффилированности снижает правовую неопределенность, а предложенные варианты ограничения права голоса выглядят более сбалансированными и не допускают полного «размывания» влияния мажоритария. По оценкам юриста Б1 Анастасии Кузнецовой, изменения смягчают первоначальную концепцию и в ряде аспектов делают ее более комфортной для мажоритариев, но сохраняют и защитные механизмы для миноритариев.

Евгения Крючкова