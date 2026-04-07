Армейцы выставили крупный счет

Первым финалистом «Пути регионов» нынешнего розыгрыша «Фонбет» Кубка России стал ЦСКА. В матче второго этапа полуфинального раунда армейцы на выезде разгромили — 5:2 — «Крылья Советов».

Перешедший в ЦСКА зимой из «Зенита» Лусиано Гонду (справа) в Самаре стал автором хет-трика

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости Перешедший в ЦСКА зимой из «Зенита» Лусиано Гонду (справа) в Самаре стал автором хет-трика

Фото: Юрий Стрелец / РИА Новости

В этом матче, несмотря на формально высокий его статус, ЦСКА против бедового соперника, кажется, захотел сыграть по принципу «и себе, и людям». Словом, скорее в удовольствие. Но себе, конечно, все-таки гораздо больше.

В состоявшемся в минувшие выходные 23-м туре чемпионата России «Крылья Советов» как следует пободались с «Зенитом». Однако против этого неожиданно легкого ЦСКА совершенно не смотрелись. У армейцев многое получалось. Гол забить получилось почти сразу — и такой, что те, кто к ним неравнодушен, потом будут смаковать, потому что нечасто увидишь, когда все так четко и со вкусом расписано — и пас пяткой Кирилла Глебова, и резкий и все равно тонко рассчитанный тычок мяча от бровки вперед, в штрафную Данила Кругового, и рывок в свободную зону между центральными защитниками Лусиано Гонду. Увенчался он изящным обыгрышем форвардом вратаря Никиты Кокарева.

За этой встречей и после гола было приятно наблюдать. Армейский футбол не терял воздушности.

«Крылья» в меру возможностей старались избранному регистру соответствовать. Иногда и их атаки производили впечатление недурное: хорошо же, например, приспособились включать левый фланг, еще бы придумали, как потолковее с него делать переводы туда, откуда можно угрожать воротам… Но у ЦСКА выходило, как ни крути, на порядок лучше.

Еще разок забить он мог, когда увлекшиеся «Крылья» позабыли сохранить плотность возле правой границы штрафной. Так что Милану Гайичу, чтобы продвинуться по этому участку, даже не пришлось врубать запредельную скорость — хватило и обычной. Да еще и головой успел повертеть, прежде чем решил, как поступить, когда дальше двигаться уже было некуда. А решил пробить в дальний гол. «Крыльям» улыбнулась удача: мяч стукнулся в стойку.

Вскоре, правда, ЦСКА все равно увеличил свой отрыв.

Теперь ему помог угловой, с которого Иван Обляков завернул мяч к границе вратарской. Футболистов там было полным-полно, как в метро в час пик. Но никто из защищающих честь самарского футбола не догадался покрепче приклеиться к Гонду. Тот, оформляя дубль, подрезал мяч головой так, что никаких шансов выудить его у Кокарева не было.

А ЦСКА, показывая, что ключевому принципу изменять не намерен, поведя с запасом, щедро поделился владением с соперником, приглашая показать, на что он способен. Пользы из армейской щедрости «Крылья» не извлекли никакой. Опять на левом фланге рождалось что-то с виду перспективное, и опять прострелы летели в молоко.

Второй тайм открылся с ЧП в штрафной «Крыльев».

Самарец Томас Гальдамес случайно врезал по ноге армейцу Дмитрию Баринову. Сейчас одиннадцатиметровые в таких ситуациях назначают без колебаний. А догадаться, кому в ЦСКА доверят пенальти, было несложно, даже не зная, кто в этом клубе штатный их исполнитель. Ну, разумеется, исполнял Лусиано Гонду. Никита Кокарев между тем его удар отбил, но Гонду будто заранее чувствовал, что так будет, и знал, куда надо бежать, чтобы забрать отскок и мяч добить. Хет-трик состоялся.

А вслед за ним состоялся наконец и гол «Крыльев». Иван Олейников пальнул с двух десятков метров низом, огорошив армейского голкипера Владислава Торопа, в кубковых матчах подменяющего партнера-легенду Игоря Акинфеева. Армейцы, впрочем, ответили тут же — такой красотой, что точно врежется в память любому, кто видел. Иван Обляков запустил мяч за шиворот Кокареву с фланга, по крутой дуге. А после этого прорвался по центру Матвей Кисляк и сделал разницу еще крупнее.

В концовке веселье не заканчивалось.

«Крылья» запороли свой пенальти, но с игры все же запихали мяч в сетку с таким азартом, словно верили, что все еще можно поправить. Но нет, ЦСКА без проблем очутился в шаге от решающего матча турнира.

В финале «Пути регионов» армейцы в начале мая встретятся с победителем матча «Зенит»—«Спартак», который состоится 8 апреля.

Алексей Доспехов