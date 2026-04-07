В России с утра сбили 15 беспилотников

Силы ПВО с 7:00 до 20:00 мск уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями, сообщили в министерстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков днем сообщал, что в селе Маломихайловка Шебекинского округа был атакован автомобиль. Пострадали два человека. Раненых вывезли бойцы формирования «БАРС-Белгород», отметил господин Гладков.

В 16:42 глава Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ атаковали дронами село Косицы Севского района. Ранен мирный житель, повреждены четыре автомобиля, писал господин Богомаз в Telegram.