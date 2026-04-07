Минэнерго США повысило прогноз средней цены Brent до $96 за баррель

Минэнерго США вновь повысило прогноз по цене нефти марки Brent на 2026 год — с $78,84 до $96 за баррель. Это следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства.

В марте средняя оптовая цена на нефть Brent составила $103 за баррель. В EIA прогнозируют, что ее стоимость достигнет пика во втором квартале 2026 года. Тогда Brent будет продаваться за $115 за баррель. Ниже $90 за баррель цена на марку упадет в четвертом квартале этого года. В EIA отметили, что такой прогноз зависит от продолжительности боевых действий на Ближнем Востоке и от связанных с этим перебоев в добыче нефти.

С начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля цены на нефть выросли с $65 до $100 за баррель. Мартовский рост цен стал рекордным с 1983 года. Подорожание в том числе связано с перекрытием Ормузского пролива. Через морской коридор проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.