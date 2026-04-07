Замглавы Анапы не стали помещать под домашний арест

Анапский городской суд отказался удовлетворить ходатайство следствия о помещении под домашний арест заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа Натальи Рябоконь, обвиняемой по п.п. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Вместо этого суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, представленным следствием, чиновница, занимая должность заместителя главы администрации, давала подчиненным руководителям 85 муниципальных образовательных учреждений указания заключать контракты на охрану исключительно с одной организацией. По версии следствия, такие действия привели к причинению ущерба бюджету муниципалитета на сумму более 64,8 млн руб.

Суд установил для обвиняемой ряд ограничений, в том числе запрет на выход из жилого помещения в ночное время без разрешения следователя, запрет на общение с участниками дела, а также на использование сети интернет. Мера пресечения избрана на срок 1 месяц 29 суток — до 2 июня 2026 года.

Вячеслав Рыжков