Формула удвоения

Цены на апрельские партии нефти на внутреннем рынке выросли сразу на 32 тыс. руб. за тонну, а дисконт к экспортным котировкам достиг рекордных 19 тыс. руб. Стоимость Urals в портах растет из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики указывают, что ключевым фактором для отрасли остается внешняя конъюнктура, а возможности перераспределения сырья между экспортом и переработкой ограничены внеплановыми простоями инфраструктуры.

Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Стоимость апрельских партий нефти в Западной Сибири выросла более чем вдвое по сравнению с мартом — до 58,85 тыс. руб. за тонну (fip Нижневартовск), подсчитали в агентстве Argus. Несмотря на существенное увеличение цен, скидка к экспортному паритету достигла 19 тыс. руб. за тонну — максимума за всю историю наблюдений с 2009 года.

Скидка на партии в Западной Сибири фиксируется второй месяц подряд, но показатель резко повысился относительно дисконта на мартовские поставки — 5,5 тыс. руб. за тонну, следует из обзора. До этого, указывают аналитики, с осени 2023 года нефть по фиксированным ценам стабильно продавалась с крупными премиями к экспортной альтернативе.

По данным Argus, стоимость нефти марки Urals при отгрузке через Приморск и Новороссийск 2 апреля выросла на 11,4 тыс. руб., до 77,87 тыс. руб. за тонну.

Аналитики связывают это с удорожанием Dated Brent за один день на $17, до $142 за баррель. Такой уровень стал максимальным с июля 2008 года, отмечают в Argus.

Перебои с поставками нефти из стран Персидского залива из-за военного конфликта привели к снижению дисконтов на Urals и росту цен. В обзоре Argus отмечается, что котировки российской нефти поддерживаются высоким интересом к сорту со стороны импортеров в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, хотя восстановление цен ограничено удорожанием фрахта. По данным агентства, 2 апреля Urals в портах Балтики подорожал сразу на $21,83, до $116,05 за баррель (FOB Приморск/Усть-Луга), в условиях роста мировых цен.

Текущая конъюнктура в целом благоприятна для российских нефтяных компаний, но носит во многом временный характер и обусловлена геополитической премией, говорит управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян. По его оценке, рост мировых цен транслируется в расчетную стоимость Urals с лагом около трех месяцев, поэтому эффект для доходов будет растянут во времени. Эксперт также указывает, что экспортная альтернатива сейчас выглядит более привлекательной, чем внутренняя переработка, но перераспределение потоков ограничено логистикой, загрузкой НПЗ и регуляторными условиями.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин также считает текущую ситуацию максимально благоприятной для нефтекомпаний, прежде всего за счет высоких цен на топливо и значительных крек-спредов — разницы в ценах нефти и продуктов переработки сырья. Выгоду, отмечает он, получают и вертикально интегрированные нефтекомпании, и отдельные переработчики.

Александр Дюков, глава «Газпром нефти», март, «РИА Новости»: Если конфликт и блокада Ормузского пролива продолжатся, то уже через два-три месяца мировой рынок нефти столкнется с очень серьезным дефицитом.

В «Эйлере» же указывают, что из-за сохраняющихся на ряде базисов дисконтов на российскую нефть основным источником прироста маржи для нефтекомпаний по-прежнему остается сегмент переработки, а не добычи. Как отмечают аналитики, мартовский рост цен на сырье не компенсирует слабое начало года, и по итогам первого квартала в «Эйлере» ждут снижения финансовых показателей нефтекомпаний.

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков указывает, что на внутреннем рынке РФ, в том числе топливном, влияние мировых цен сдерживается механизмом демпфера, благодаря которому доходность зарубежных и внутренних отгрузок для нефтекомпаний примерно выравнивается.

Правительство выплачивает демпфер как субсидию нефтекомпаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на бензин и дизтопливо, если экспортная цена выше внутрироссийской.

Обычно, если оптовые цены на топливо за месяц отклоняются более чем на 10% по АИ-92 и на 20% по дизтопливу, выплаты обнуляются. Но сейчас в России введен мораторий на обнуление демпфера. Для сдерживания роста цен на топливо правительство вернуло запрет на экспорт бензина для производителей, а на Петербургской бирже снижен порог повышения котировок.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов говорит, что переработка и продажа дизтоплива на экспорт сегодня могут быть выгоднее поставок сырья, потому что продукты переработки подорожали сильнее нефти.

По словам Карена Дашьяна, в апреле внутренние цены на нефть, вероятно, останутся высокими, так как внешний ценовой шок уже заложен в формулу. В мае, продолжает он, рынок может перейти к фазе повышенной волатильности с риском коррекции. Ключевым фактором внутренних и внешних нефтяных котировок остается статус Ормузского пролива, считает Игорь Юшков. После открытия этого маршрута, добавляет эксперт, котировки снизятся, но не упадут ниже $60 за баррель из-за необходимости импортеров восполнять резервы.

Ольга Озембловская