Война на Ближнем Востоке ухудшила европейские показатели

Индекс деловой активности в зоне евро в марте составил 50,7 пункта после 51,9 пункта в феврале, следует из расчетов S&P Global. Показатель, хотя и остался выше порогового уровня в 50 пунктов (отделяет расширение активности от ее спада), продемонстрировал минимальный рост за девять месяцев.

Эта динамика во многом объясняется ситуацией в сфере услуг. Соответствующий PMI снизился до минимальных за девять месяцев 50,2 пункта, в феврале показатель оценивался в 51,9 пункта. Рост активности в услугах оказался лишь символическим: компании фиксируют ослабление спроса, в марте объем новых заказов в секторе сократился впервые с июля 2025 года, причем темпы снижения стали максимальными за последние 16 месяцев. Среди причин — удорожание керосина из-за конфликта на Ближнем Востоке, которое напрямую сказывается на стоимости авиаперелетов. Ожидания бизнеса на среднесрочную перспективу резко ухудшились, отмечают аналитики, в связи с этим многие компании приостановили наем персонала.

Среди последствий конфликта, влияющих на европейский производственный сектор,— рост цен на энергию, удлинение сроков поставок и заметное расширение издержек, которое производители постепенно начинают перекладывать в конечные цены. Однако в марте давление внешних обстоятельств не обернулось спадом выпуска. Пока его поддерживают закупленные впрок промежуточные товары. Индекс PMI, по предварительной оценке S&P Global, повысился до 51,4 пункта с 50,8 пункта в феврале и оказался на максимуме за более чем три года. Его уровень превзошел ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение до 49,4 пункта.

Опережающие индикаторы, по оценкам аналитиков, указывают на то, что в первом квартале европейская экономика вырастет только на 0,2%. Если иранский конфликт не будет урегулирован в ближайшей перспективе, то во втором квартале ВВП и вовсе продемонстрирует спад, отмечает главный экономист S&P Global Market Intelligence Крис Уильямсон. «Те обнадеживающие признаки роста, которые наблюдались в начале года, были сведены на нет резким ростом цен на энергоносители, перебоями в цепочках поставок, волатильностью финансовых рынков и новым снижением спроса»,— считает эксперт. По его оценкам, вероятность того, что ЕЦБ вернется к ужесточению денежно-кредитной политики, растет. Свои прогнозы на этот счет уже поменяли аналитики Morgan Stanley и Deutsche Bank: теперь они ждут, что регулятор в этом году пойдет на повышение ставок на 25 базисных пунктов как минимум дважды — в июне и сентябре, хотя ранее изменение ставок не предполагалось.

Кристина Боровикова