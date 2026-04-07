Генпрокуратура требует изъять у экс-замминистра транспорта и связанных с ним лиц имущество на 6 млрд рублей

Генпрокуратура России обратилась в Никулинский суд столицы с иском об обращении в доход государства имущества бывшего замминистра транспорта и связанных с ним лиц более чем на 6 млрд руб.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В ходе надзорных мероприятий, сообщили в надзорном ведомстве, органами прокуратуры установлено, что бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств.

Игнорируя установленный антикоррупционным законодательством запрет на осуществление предпринимательской деятельности, говорится в иске, они организовали собственный бизнес в области информационных технологий, оформив его на близких родственников и подконтрольных лиц. В условиях конфликта интересов указанные лица сформировали его материальную базу путем наполнения деньгами от государственных заказов, указывает надзор.

Кроме того, на неподтвержденные доходы они построили загородные дома, приобрели квартиры, апартаменты и иные объекты недвижимости в России и Франции, а также премиальные автомобили, яхту, ценные бумаги, дорогостоящие часы и ювелирные изделия, часть из которых оформили на аффилированных лиц.

