Чистая прибыль липецкого «Лебедяньмолоко» превысила 1 млрд рублей

По итогам 2025 года чистая прибыль липецкого ООО «Лебедяньмолоко» впервые превысила отметку в 1 млрд руб. и достигла 1,07 млрд против 985,6 млн годом ранее. Выручка предприятия составила 16,86 млрд руб., свидетельствует бухгалтерская отчетность, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «Лебедяньмолоко», зарегистрированное в Лебедяни, действует с 2001 года и специализируется на производстве молочной продукции. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Единственным собственником компании указан Александр Кремнев. Генеральным директором предприятия с октября 2025 года является Александр Комаров. В прошлом году «Лебедяньмолоко» стало первой компанией в регионе по выручке в своей отрасли и заняло по стране 29-е место.

Себестоимость продаж компании увеличилась с 10,4 до 12,6 млрд руб. Коммерческие расходы выросли до 2,45 млрд (было 1,97), а управленческие — до 243,1 млн руб. (было 173,2).

В операционной части прочие доходы выросли с 149,9 до 163,8 млн руб., расходы — с 168 до 277 млн. Прибыль до налогообложения составила 1,27 млрд руб.

Совокупный объем долгосрочных обязательств компании оценен на уровне 2,78 млрд руб., из которых 2,76 млрд составляют инвестиционные кредиты. Краткосрочные обязательства за год выросли с 949,1 млн руб. до 1,71 млрд. На кредиторскую задолженность приходится 1,07 млрд.

В конце марта «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Эконива» раскрыло информацию о заключении дополнительного соглашения к договору поручительства с участием структур группы и Российского сельскохозяйственного банка. Размер сделки в денежном выражении составил 6,9 млрд руб.

Денис Данилов