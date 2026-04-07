Московский «Капшин» будет развивать энергетику в регионах Черноземья за 2 млрд

Победителем трех тендеров на укрепление энергетики в Белгородской и Курской областях стало московское ООО «Капшин» Михаила Акимцева. Компания не стала снижать начальную цену ни на одном из них — общая стоимость договоров составила 2,2 млрд руб. Это следует из опубликованных итоговых протоколов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Закупки проходили в форме запроса цен по результатам предварительного отбора. В каждых торгах приняли участие четыре компании, все они не снижали стартовые цены подрядов. Помимо ООО «Капшин», на договоры претендовали столичные ООО «Мехколонна №26 центр» Романа Ткалича и Георгия Нечкина и ЗАО «Сетьстрой» (собственники скрыты), а также воронежское ООО «Энергоинжиниринг» Виктора Гуськова.

По данным Rusprofile, ООО «Капшин» было учреждено в Москве в марте 2009 года для производства электромонтажных работ. Уставный капитал — 11 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Михаил Акимцев. По итогам 2025 года компания выручила 3,3 млрд руб. и получила чистую прибыль 42 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,6 млрд и 1,1 млн руб. соответственно. С 2015 года общество выиграло 35 госконтрактов на 2,5 млрд руб. в сумме. Крупнейший заказчик — АО «Россети Янтарь» (шесть госконтрактов на 1,2 млрд руб.).

В рамках соглашений ООО «Капшин» предстоит построить новые линии электропередачи, реконструировать подстанции и выполнить техническое перевооружение узловых объектов. Первое направление предусматривает выполнение проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по строительству участка двухцепной воздушной линии на 110 кВ между курской и белгородской подстанциями. Стоимость договора — 559,4 млн руб. Также будет построена еще одна воздушная линия на 110 кВ за 800 млн руб.

Параллельно требуется реконструкция трех белгородских и одной курской подстанций на 110 кВ. Стоимость работ оценивается в 797,5 млн руб. Выполнить весь объем необходимо в течение года и трех месяцев.

Алина Морозова