В рацион осужденных добавят больше овощей и масла

Министр юстиции Константин Чуйченко в ходе ведомственной коллегии отчитался о работе министерства за 2025 год. Он, в частности, рассказал об изменениях, которые произошли в системе исполнения уголовных наказаний.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Так, средняя зарплата осужденных, приговоренных к принудительным работам, за год увеличилась на 17% и составила 40 тыс. руб. Число центров пробации (в них осужденные проходят ресоциализацию и социальную адаптацию) увеличилось до 119, и сейчас они действуют в 80 регионах страны.

Министр также заявил, что ведомство «кардинально» перестроило систему передачи осужденных иностранцев на родину для отбывания наказания. В 2025 году в государство гражданства были направлены 436 человек — вдвое больше, чем в 2024 году. В 2026 году планируется передать 800 человек. Таких результатов, отметил господин Чуйченко, удалось добиться за счет внедрения регулярного опроса осужденных и сокращения сроков подготовки документов. «Если раньше процедура могла длиться годами, то сейчас мы вышли на новый уровень оперативности»,— сказал глава ведомства.

Константин Чуйченко также сообщил, что Минюст совместно с ФСИН намерен пересмотреть действующую норму питания осужденных. В частности, планируется увеличить количество овощей и дополнить рацион сливочным маслом, куриными яйцами, творогом и свежими фруктами. Также при организации питания предлагается использовать йодированную соль. «Это особо важно в северных регионах и регионах с дефицитом йода»,— пояснил министр.

Глава Минюста анонсировал расширение практики по работе с верующими в местах лишения свободы. С 2024 года в СИЗО была введена должность помощника по работе с верующими, в 2025 году такие должности появились в воспитательных колониях, тюрьмах, колониях особого режима для осужденных на пожизненное. Минюст намерен расширить работу священников еще и на женские колонии, а также на лечебно-исправительные учреждения, рассказал господин Чуйченко.

Полина Мотызлевская