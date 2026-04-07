ЕС призвал Иран и США к сдержанности

Евросоюз считает неправомерными любые угрозы и атаки на объекты критической и гражданской инфраструктуры, заявила Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы европейской дипломатии. По ее словам, конфликт между Ираном и США необходимо решать дипломатическими средствами, а стороны должны проявлять сдержанность.

«Такие нападения могут затронуть миллионы людей на Ближнем Востоке и за его пределами, а также привести к дальнейшей опасной эскалации»,— сказала Анитта Хиппер журналистам (цитата по Euronews). Приоритетом, по ее словам, должна стать «защита гражданского населения и гражданской инфраструктуры, а также полное уважение международного права» всеми сторонами.

В последние несколько дней президент США Дональд Трамп неоднократно грозился погрузить Иран «в ад», если власти страны откажутся разблокировать Ормузский пролив. Последний крайний срок, озвученный им: 20:00 7 апреля (03:00 8 апреля по мск). Если до этого времени сделки не будет, американский президент пообещал уничтожить все электростанции Ирана. Иранские власти в ответ пригрозили погрузить весь Ближний Восток во тьму.

Лусине Баласян