«Прогрессивное человечество выжидает»

«Целая цивилизация погибнет этой ночью», — Дональд Трамп дал понять, что не намерен более продлевать ультиматум Ирану, который истекает в ночь на 8 апреля. По словам президента США, время заключить сделку еще остается, однако надежд на нее немного. На этом фоне американо-израильская коалиция наносит удары по инфраструктурным объектам Исламской Республики. Тем временем Великобритания созвала конференцию по Ормузскому проливу с участием 40 стран. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе констатирует очередной провал ООН и других институтов международного права.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Дональд Трамп в своем стиле недвусмысленно дает понять, что иранская военная операция подходит к финалу. Результатом, судя по всему, станет гибель цивилизации под названием «Исламская революция». Может быть, это произойдет не сейчас, но подобный сценарий выглядит неизбежным. Главный посыл 47-го президента США прочитать нетрудно — в этом, в первую очередь, заслуга Америки и его лично — «История творится на глазах». А что же остальное прогрессивное человечество? Какова его реакция? Оно, естественно, выжидает, чем все закончится.

Тем не менее шансы на то, что у Трампа «все получится», достаточно высоки, несмотря на имеющиеся прогнозы. Даже если и не получится — проблем меньше от этого не станет. И нужно будет как-то выходить из сложной ситуации. Европейские союзники при этом демонстрируют, что по-прежнему серьезно обижены на своего главного партнера. Что касается реальных дел: Великобритания на военной базе Нортвуд проводит экстренную встречу с участием представителей 40 стран и обсуждает безопасное судоходство в Ормузском проливе. США не участвуют.

Трамп неоднократно подчеркивал: «Если вам нужна нефть, значит, сами об этом и позаботьтесь».

Союзники готовы начать операцию по обеспечению этой самой безопасности, но исключительно после окончания боевых действий. Последнее понятие очень растяжимое. Однако логично предположить, что если будет подписан масштабный мирный договор, Ормузский пролив, по идее, разблокируется сам собой. К слову, в Совете Безопасности ООН все еще обсуждают отложенную резолюцию по Ормузскому проливу. В начале апреля Бахрейн внес этот документ на голосование. Соавторами выступили и другие страны Персидского залива. Россия, Китай и, что характерно, Франция заблокировали проект из-за того, что там был предусмотрен силовой сценарий освобождения водной артерии.

Заинтересованные государства призвали координировать свои действия для обеспечения прохода коммерческих и иных судов, важных для мировой экономики. Меры предлагаются при этом сугубо оборонительные. Что это такое — не поясняется. Будет ли работать эта резолюция? Ответ понятен: конечно же, нет. Международные институты, конференции и обсуждения абсолютно бесполезны. Тем не менее эти самые конференции продолжают собираться, страны присылают своих представителей, что-то долго обсуждается, что-то решается. И даже резолюции выносятся. Правда, их потом никто не исполняет.

Это все, что нужно знать о международном праве XXI века.

Дмитрий Дризе