Службы Краснодара переведены в режим повышенной готовности из-за дождя

В Краснодаре объявлено штормовое предупреждение: начались дожди, которые, по прогнозам синоптиков, продлятся несколько дней. Городские службы переведены в режим повышенной готовности для предотвращения и ликвидации подтоплений, сообщил глава города Евгений Наумов.

К работе готовы 30 водооткачивающих машин и 17 мотопомп, на дежурстве находится аварийная бригада по обслуживанию насосных станций. Специалисты Единой дежурно-диспетчерской службы контролируют ситуацию в городе, особенно в районах с частым скоплением воды, таких как Музыкальный микрорайон и поселок Российский.

Заявки на откачку дождевой воды принимаются по телефону 112.

Вячеслав Рыжков