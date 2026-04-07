Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На замглавы Челябинска Александра Астахова завели второе уголовное дело

На арестованного заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова завели второе уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при осуществлении ремонта аварийного дома в Металлургическом районе. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохрнаительных органах.

По данным источника, в 2022 году неправомерно и неэффективно использовал бюджетные средства для проведения аварийно-восстановительных работ по предотвращению чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме по улице Мира. Этот дом ранее был признан непригодным для проживания, жильцом собирались расселить. Ущерб бюджету составил свыше 20 млн руб.

Александра Астахова задержали в конце марта этого года. Тогда на него было зведено первое уголовное дело о злоупотреблении. По данным источника, предполагается, что преступления совершены при заключении контрактов на выполнение ремонтов между коммерческой организацией и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (принадлежит администрации Челябинска, подведомственная управлению ЖКХ структура).

Ольга Воробьева

