На замглавы Челябинска Александра Астахова завели второе уголовное дело

На арестованного заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Александра Астахова завели второе уголовное дело. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при осуществлении ремонта аварийного дома в Металлургическом районе. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохрнаительных органах.

По данным источника, в 2022 году неправомерно и неэффективно использовал бюджетные средства для проведения аварийно-восстановительных работ по предотвращению чрезвычайной ситуации в многоквартирном доме по улице Мира. Этот дом ранее был признан непригодным для проживания, жильцом собирались расселить. Ущерб бюджету составил свыше 20 млн руб.

Александра Астахова задержали в конце марта этого года. Тогда на него было зведено первое уголовное дело о злоупотреблении. По данным источника, предполагается, что преступления совершены при заключении контрактов на выполнение ремонтов между коммерческой организацией и МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» (принадлежит администрации Челябинска, подведомственная управлению ЖКХ структура).

Ольга Воробьева