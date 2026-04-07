Британские правые хотят запретить въезд из стран, требующих репараций за рабство

Британская правая партия Reform UK призвала прекратить выдачу виз гражданам тех стран, которые требуют от Великобритании компенсации за ее участие в работорговле, пишет The Guardian.

По данным представителя Reform UK Зиа Юсуфа, за последние два десятилетия гражданам Ямайки, Нигерии, Ганы и других требующих репараций стран, было выдано 3,8 млн виз. Господин Юсуф считает призывы к выплате компенсаций «оскорбительными» для Великобритании.

Требования репараций за трансатлантическую работорговлю официально выдвигают Ямайка, Барбадос и другие карибские государства, а также страны, входящие Африканский союз. Резолюции по данному вопросу в этих странах были приняты в 2013–2014 годах, обсуждение также продолжилось в 2025–2026 годах на 7-м саммите Евросоюза и Африканского союза.

В докладе 2023 года, который подготовил бывший судья Международного суда ООН Патрик Робинсон, возможные выплаты Великобритании 14 странам, пострадавшим от работорговли, оцениваются в $24 трлн (£18,8 трлн).

