Совет директоров ПИКа рекомендовал принять оферту «Недвижимых активов»

Совет директоров ПАО «ПИК-Специализированный застройщик» рекомендовал акционерам принять оферту «Недвижимых активов» о продаже акций с премией в 11% к рыночным ценам. Об этом сообщили «Интерфаксу» в компании.

«Совет директоров рекомендует акционерам общества принять обязательное предложение путем продажи принадлежащих им акций на условиях, в порядке и в сроки, которые установлены обязательным предложением»,— уточнили в ПИКе.

«Недвижимые активы» предложили выкупить акции ПИКа (15%) по цене 551,4 руб. за бумагу. Сейчас компания обладает более 80% в застройщике. «Недвижимые активы» уже дважды направляли ЦБ заявку на выкуп активов, но первую регулятор счел незаконной.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Акции на ПИКе».