Bloomberg рассказало о том, как мышь помогала львам

7 апреля агентство Bloomberg обнародовало стенограмму телефонного разговора Виктора Орбана и Владимира Путина, состоявшегося 17 октября прошлого года и касающегося организации встречи (в итоге не состоявшейся) российского президента с Дональдом Трампом.

Начав с поздравлений президента РФ с днем рождения (оно было 7 октября), Виктор Орбан сообщил, что накануне Трамп предложил ему устроить второй после Анкориджа российско-американский саммит в Будапеште, начав его подготовку со встречи Марко Рубио и Сергея Лаврова для определения характера совместной работы. «По словам Дональда, Будапешт — подходящее место для таких встреч, потому что Виктор Орбан — друг нас обоих. Я согласен с оценкой американского президента и с предложением о встрече в Будапеште»,— заявил президент Путин, согласно стенограмме. Виктор Орбан упомянул венгерскую притчу про то, как мышь помогла льву (перегрызя веревку, которой охотники связали льва, в благодарность за то, что ранее царь зверей отпустил мышь). «Я готов помочь немедленно»,— заверил венгерский премьер Путина.

Кроме того, лидеры России и Венгрии затронули в разговоре Украину. Как заявил Путин, он высоко ценит «независимую и гибкую позицию» Будапешта и лично Виктора Орбана по украинскому кризису. «Нам непонятно, почему такая сбалансированная, умеренная позиция порождает лишь контраргументы. В этом отношении Венгрия является одной из немногих, возможно, единственной европейской страной, которая является приемлемым местом для встречи, о которой мы говорим»,— подчеркнул российский президент.

Немало комплиментов в разговоре досталось и лично Дональду Трампу. Орбан, в частности, сказал Путину, что «с восхищением наблюдает за его (президента США.— “Ъ”) успехами». «Его стиль ведения бизнеса, подобно торнадо, приносит результаты»,— отметил он. Владимир Путин в свою очередь сказал, что Трамп «движется вперед, как танк, и это ему помогает, и это не может не радовать».

Лидеры России и Венгрии кратко затронули и тему спорта: Путин рассказал Орбану, что катается на лыжах, добавив, что осведомлен об увлечении собеседника футболом.