Заряжен на все 10 тысяч

Большая батарея в смартфоне — это почти всегда компромиссы. Чем выше емкость аккумулятора, тем сложнее сохранить комфортный вес или толщину устройства в разумных пределах. К примеру, в Tecno Pova 7 Neo создатели поместили батарею на 7000 мАч. Толщина аппарата при этом — чуть больше 9 мм. Модель iQOO Z10 получила элемент питания с большим показателем — 7300 мАч. Инженеры упаковали его в корпус толщиной около 8 мм.

Разработчики смартфона realme P4 Power подошли к задаче с инженерным творчеством. Они использовали другой тип материала — кремний-углеродные ячейки. У них более высокая плотность энергии, что при схожих размерах элементов питания дало большую емкость — 10001 мАч. Такое значение привычно для отдельных пауэрбанков.

Жертвовать габаритами realme P4 Power, и правда, не пришлось. Толщина корпуса — около 9 мм, а вес смартфона — 219 г. Для сравнения: при массе в 216 г модель Poco F7 обладает аккумулятором емкостью 6500 мАч. Текущий флагман Apple весит 233 г при батарее почти вдвое меньшей емкости (5088 мАч), чем у новинки из Поднебесной. Кстати, в своем оранжевом цвете realme P4 Power, скажем так, схож с рекламной версией iPhone 17-й серии. В случайность этого подражания верится с трудом, как и его выгоду, даже если цвет, и правда, приятный.

Я не зря сравнил батарею китайской новинки с пауэрбанком. Создатели предусмотрели заряд внешних устройств. Мощность реверсивной передачи энергии — 27 Вт. А чтобы быстро напитать сам realme P4 Power, разработчики встроили технологию SuperVOOC, которая развивает до 80 Вт. С ней половина батареи наполняется примерно за 35-40 минут. Среди полезных функций я бы отметил обходную зарядку. Она снижает нагрев аккумулятора и сохраняет его ресурс при одновременном заряде и использовании смартфона. Производитель заверяет, что их кремний-углеродная батарея сохранит емкость не ниже 80% даже через четыре года использования.

Александр Леви