«Избыточное регулирование нередко достигает обратного эффекта»

Минцифры обсуждает комплекс мер по ужесточению правил лицензирования операторов связи, целью которых является удаление с рынка недобросовестных провайдеров. Об этом писали «Известия», ссылаясь на свои источники. Речь идет якобы о введении трех типов лицензий стоимостью от 1 млн до 50 млн. руб., введении минимального уставного капитала от 5 млн до 100 млн руб. для соответствующих телеком-операторов. Кроме того, якобы планируется установить для них обязательное подключение к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), а за повторное нарушение условий лицензии — лишать ее во внесудебном порядке. Инициативу комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов, занимающийся правовым сопровождением ряда интернет-провайдеров на Кубани.

Алексей Иванов

«Обсуждаемая Минцифры инициатива по ужесточению требований к операторам связи — это не техническая корректировка правил, а потенциальный этап структурной трансформации рынка. Финансовые фильтры, обязательное подключение к СОРМ до начала оказания услуг, запрет на получение лицензии для ИП и возможность внесудебного лишения лицензии за повторные нарушения — все это создает принципиально новый регуляторный ландшафт. Но главное — эти изменения формируют прямые уголовно-правовые риски для текущей деятельности провайдеров, сопряженные с потенциальной потерей бизнеса.

Крупные федеральные игроки такие требования, скорее всего, выдержат. Для локальных операторов, особенно работающих в пределах одного муниципалитета или района, это вопрос экономической жизнеспособности.

Например, в Краснодарском крае наше адвокатское бюро сопровождает несколько региональных провайдеров. У большинства из них небольшие уставный капитал и штат. Это устойчивый и работающий годами бизнес с высоким качеством услуг, обеспечивающий связью многоквартирные дома и социальные объекты, и востребованный местными жителями. Но он не подходит под новые требования. В результате легальный региональный бизнес оказывается вне правового поля.

Ключевой экономический риск — снижение конкуренции на локальных рынках. Во многих регионах именно небольшие провайдеры обеспечивают ценовую конкуренцию, оперативный сервис и инфраструктурное покрытие. Их уход неизбежно приведет к росту тарифов для конечных потребителей и сокращению качества услуг.

Главный риск, который часто остается за скобками публичного обсуждения, лежит в уголовно-правовой плоскости. Предприниматель, вложивший средства в оборудование, аренду и персонал, не готов просто закрыть бизнес. В условиях повышения лицензионных барьеров часть региональных операторов может оказаться перед выбором между прекращением деятельности и продолжением работы с существенными лицензионными и уголовно-правовыми рисками. Продолжение работы без лицензии или с формальными нарушениями — это прямой путь к квалификации по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) и сопутствующим составам при нарушении лицензионного режима.

Особую тревогу вызывает норма о лишении лицензии без решения суда за повторное грубое нарушение. Такая мера существенно снижает уровень процессуальных гарантий для бизнеса, оставляя предпринимателя без независимого судебного разбирательства до применения санкции.

Понятие «грубое нарушение» законодательно не конкретизировано, что создает риски расширительного толкования. А десятилетний запрет на получение новой лицензии для бенефициаров — это фактически долгосрочное исключение из отрасли. При этом негативные последствия не ограничиваются отдельными собственниками — речь идет о системном эффекте: массовом банкротстве региональных операторов и принудительном переформатировании всего рынка связи под крупных игроков.

Как адвокат, специализирующийся на уголовных рисках бизнеса, добавлю, что избыточное регулирование нередко достигает обратного эффекта — вместо порядка оно создает питательную среду для серого рынка и последующих уголовных дел. Если цель государства навести порядок, нужны не заградительные барьеры, а прозрачные механизмы контроля и реальная возможность для добросовестного бизнеса оставаться в правовом поле».