Платные дороги переводят на скоростной режим

Госкомпания «Автодор» объявила о том, что с 13 апреля отменяет сезонные скоростные ограничения и переводит ряд участков платных дорог в «летний режим» в связи с наступлением «благоприятных погодных условий и для обеспечения более комфортного движения».

Максимально разрешенная скорость в 130 км/ч будет установлена на всей трассе М-11 «Нева» — от 59-го км (Солнечногорска) до Санкт-Петербурга. До такого же лимита можно будет разгоняться на участке автодороги М-4 «Дон» с 517-го по 544-й км, который проходит в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка. С 90 км/ч до 110 км/ч будет увеличен скоростной режим на трассе М-4 «Дон» с 297-го по 322-й км на обходе Ефремова. Новые лимиты коснутся только легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, обратили внимание в «Автодоре».

До 2013 года ПДД разрешали развивать скорость до 110 км/ч на автомагистралях. Затем вступили в силу поправки к правилам, разрешившие устанавливать лимит 130 км/ч на отдельных участках. По факту он применяется только на трассах «Автодора». В 2020 году вице-премьер Марат Хуснуллин допустил увеличение предела до 150 км/ч. В ноябре 2025 года замглавы Минтранса Константин Пашков анонсировал появление в России дорог вообще без ограничений скорости. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко позже говорил, что правительство уже поставило перед дорожниками задачу такие трассы строить. Конкретных решений или документов на этот счет пока не представлено.

Иван Тяжлов