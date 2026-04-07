WSJ узнал об ударах США по более чем 50 целям на иранском острове Харк

США атаковали более чем 50 военных целей на иранском острове Харк. Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным Reuters, американские удары не затронули нефтяную инфраструктуру. Собеседники агентства отметили, что в качестве некоторых целей были выбраны объекты, которые уже подвергались бомбардировке. Источники журналиста Axios Барака Равида также сообщили, что США наносили удары только по ранее атакованным целям.

7 апреля истек срок ультиматума президента США Дональда Трампа, который требовал открытия Ормузского пролива. Он угрожал Ирану повторными ударами по его территории в случае отказа от мирной сделки. Взрывы на острове Харк прогремели сегодня утром. По данным Mehr, Харк атаковали совместно США и Израиль. Армия обороны Израиля отчиталась о серии ударов по «десяткам объектов инфраструктуры» Ирана, в том числе и по автомобильным мостам.