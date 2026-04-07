Армия Израиля ударила по мостам в Иране

Армия обороны Израиля отчиталась о серии ударов по «десяткам объектов инфраструктуры» по всему Ирану. Среди поврежденных объектов — автомобильный мост между городами Хаштруд и Тебриз на северо-западе Ирана, пишет The Times of Israel. При ударе по железнодорожному мосту в округе Кашан два человека погибли и трое пострадали, сообщило иранское агентство IRNA.

«Армия обороны Израиля завершила широкомасштабную серию ударов по Ирану»,— указано в заявлении ЦАХАЛа. Какие именно объекты были атакованы, в пресс-релизе не уточняется. Ранее Армия обороны Израиля призвала иранцев «держаться подальше от поездов», отмечает The Times of Israel.

Власти Ирана рекомендовали жителям избегать поездок по трассам без необходимости, передает Fars. Несколько часов назад была перекрыта автострада из Тебриза в Тегеран из-за удара Израиля и США, пишет агентство. Приостановлены железнодорожные перевозки в Мешхед и обратно — второй по величине город Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что 7 апреля станет «днем электростанций» и «днем мостов» в Иране. Кроме того, США нанесли удары по военным целям на иранском острове Харк. Американский президент утверждал, что с Ираном можно «покончить за одну ночь», и «этой ночью может стать уже следующая» — с 7 на 8 апреля. Это произойдет в случае отказа Ирана заключить мирное соглашение с США и разблокировать Ормузский пролив, говорил Дональд Трамп.