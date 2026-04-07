ТАСС: краснодарская судья незаконно вернула имущество сочинской ОПГ

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре незаконно вернула имущество, ранее изъятое у участников сочинской преступной группировки, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Речь идет о недвижимости стоимостью около 10 млрд руб.

По данным агентства, в августе 2024 года Горячеключевской городской суд Краснодарского края рассматривал иск в защиту интересов Российской Федерации к участникам группы — Робсону (Татуляну Р.А.), Саркисяну В.Д. и другим. В иске требовалось взыскать свыше 6 млрд руб. за ущерб, причиненный незаконной застройкой земель бывшего совхоза «Чкаловский». Суд наложил арест на имущество фигурантов, решение апелляционной инстанции оставалось без изменений.

Ответчики обжаловали меры в кассации и, как утверждают следственные органы, воздействовали на судей Четвертого кассационного суда. По версии следствия, председатель судебной коллегии по гражданским делам Ольга Борисова и советник председателя А.А. Мамай вступили в неформальные контакты с обвиняемыми. В результате кассационным определением от 15 августа 2025 года были отменены обеспечительные меры Горячеключевского суда, включая арест гостиницы «Кроун Плаза» (бывшая «Интурист») в центре Краснодара.

