Суд встал на сторону ООО «Морской залив» в споре с властями Анапы

Арбитражный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск ООО «Морской залив» против администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Суд признал незаконным отказ властей в утверждении схемы расположения земельного участка площадью 682 кв. м в селе Большой Утриш.

Компания обратилась в суд с требованиями к начальнику Управления архитектуры и градостроительства Анапы и заместителю главы администрации курорта. Истец просил признать необоснованным решение об отказе в утверждении схемы, изложенное в письме от 7 июня 2024 года, а также обязать чиновников в месячный срок утвердить и выдать схему участка на базе отдыха «Морской залив» по улице Лесная, 2.

Из материалов дела следует, что в 1993 году постановлением главы администрации Анапского района за ООО «Рыбколхоз Дружба» закрепили базу отдыха «Морской залив» площадью 0,8 га. В том же году выдали государственный акт на право бессрочного пользования землей площадью 0,77 га.

В 2004 году ООО «Дружба» поставило на кадастровый учет земельный участок площадью 7700 кв. м. Тогда же власти разрешили проектирование рекреационного комплекса в поселке Большой Утриш. В 2005 году зарегистрировали право постоянного пользования участком и право собственности на сооружения базы отдыха.

В 2009 году ООО «Морской залив» приобрело у ООО «Дружба» объекты недвижимости на спорном участке. В ноябре того же года участок разделили на два новых. В декабре ООО «Дружба» отказалось от права пользования этими участками.

В 2012 году Анапский городской суд обязал администрацию подготовить проект договора купли-продажи земельных участков. Договоры заключили 4 декабря 2025 года, после чего за ООО «Морской залив» зарегистрировали право собственности на землю.

В декабре 2023 года компания обратилась в Управление архитектуры с целью утверждения схемы земельного участка из государственных или муниципальных земель. Однако 14 марта 2024 года получила отказ.

Суд признал этот отказ незаконным и обязал Управление архитектуры в течение месяца с момента вступления решения в силу повторно рассмотреть заявление от 20 февраля 2024 года об утверждении схемы участка площадью 682 кв. м. В удовлетворении остальных требований отказано.

Елена Турбина