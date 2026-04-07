Суд отправил в СИЗО экс-министра тарифной политики Красноярского края

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 июня бывшему министру тарифной политики Красноярского края Александру Ананьеву. Ему вменяют в вину получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает прокуратура региона. Свою вину чиновник отрицает.

Александр Ананьев был задержан 6 апреля. На следующий день губернатор Красноярского края Михаил Котюков уволил его с поста министра тарифной политики. Осуществлять полномочия по руководству ведомством будет замминистра тарифной политики края Роман Дубровский.

По версии следствия, Александр Ананьев в августе 2022 года, будучи министром промышленности, энергетики и ЖКХ региона вступил в преступный сговор с руководителем ООО «Сила Сибири». За денежное вознаграждение в размере 10 млн руб. он обязался способствовать включению компании в перечень территориальных сетевых организаций и решению других вопросов в ее интересах.

В ноябре того же года, установили правоохранители, фигурант дела получил от представителя организации первую часть взятки в размере 5 млн руб. на парковке у здания торгового комплекса «Авиатор» в Красноярске. После этого министерством был издан приказ о включении фирмы в систему котловых тарифов в качестве территориальной сетевой организации. «Однако в дальнейшем из-за отсутствия ряда договоров между сетевыми компаниями механизм возмещения затрат для ООО «Сила Сибири» в полном объеме не заработал», — говорится в сообщении.

В апреле 2023-го, по данным ведомства, представитель компании отказался передавать оставшуюся часть взятки министру из-за неисполнения их соглашения.

Александр Ананьев с 2021-го по 2023 год возглавлял министерство промышленности, энергетики и ЖКХ края. В октябре 2023 года он занял пост министра тарифной политики Красноярского края.

Александра Стрелкова