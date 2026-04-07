Три здания, два участка и гараж в Тамбове снова продают за 126 млн единым лотом
Комитет по управлению муниципальным имуществом Тамбова в очередной раз пытается реализовать единым лотом здания, гараж и земельные участки на улице Сергея Рахманинова. Начальная цена составляет 125,9 млн руб. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».
Выставленное на торги здание на улице Сергея Рахманинова в Тамбове
Фото: из аукционной документации
В состав лота входят объекты на улице Сергея Рахманинова, 5 и 5б. В частности, продаются две двухэтажные нежилые постройки (211,8 и 358,7 кв. м) с земельным участком на 1,1 тыс. кв. м, а также трехэтажное административное здание площадью 1 тыс. кв. м и гараж на 122,5 кв. м, находящиеся на участке на 2,1 тыс. кв. м.
Шаг аукциона — 6,3 млн руб. Размер задатка — 25,2 млн руб. Заявки на торги принимаются до 30 апреля, итоги подведут 7 мая.
За 2025 год о проведении аукционов по продаже объектов извещали трижды. Все они не состоялись из-за отсутствия заявок. Об итогах последнего «Ъ-Черноземье» сообщал в феврале.