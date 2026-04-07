«М.Видео» переключается на онлайн

Сеть магазинов электроники «М.Видео» может закрыть до трети своих магазинов в этом году. Всему виной — конкуренция с онлайн-площадками, по крайней мере, об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на аналитиков. По их данным, сейчас в России у ритейлера работают почти 900 торговых точек, однако примерно 300 из них могут закрыться уже в ближайшее время.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» Сергей Коляда косвенно подтвердил эти планы: «С 2025 года компания начала кардинальную трансформацию бизнес-модели в первый на рынке мультикатегорийный маркетплейс с собственной офлайн-розницей и сетью партнерских ПВЗ. "М.Видео" последовательно развивает омниканальную модель, в рамках которой онлайн и офлайн не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.

Компания не рассматривает цифровые каналы как замену розничной сети. Ключевая задача заключается в интеграции всех точек контакта с клиентом в единый клиентский логистический контур, а также достижении оптимального баланса между розничной сетью, партнерскими ПВЗ и сервисом доставки. В течение 2025-го компания как открывала новые магазины, в том числе в обновленном фирменном стиле, так и продолжила программу закрытия всех неэффективных торговых точек для повышения маржинальности бизнес-модели. Такого же подхода она планирует придерживаться и в текущем году».

В сегменте бытовой техники офлайн-розница заметно проигрывает маркетплейсам, заметил гендиректор компании Infoline Иван Федяков. Впрочем, по его словам, тенденция затрагивает и другие сферы торговли: «Крупные сети порой скрывали, что они сокращают количество магазинов. Проведя аудит общего числа торговых объектов, мы уже констатировали факт достаточно существенного сокращения. Это новый тренд. До этого этот показатель непрерывно рос, сейчас же мы переходим к парадигме сокращения количества торговых объектов. Это будет продолжаться в течение всего 2026 года.

Если говорить про "M.Видео", то это вполне логичный шаг. Для компании физическая розница уже давно является обременением, более 70% бытовой техники и электроники приходится на онлайн-продажи.

Эти площади становятся просто избыточными. Безусловно, приход Владислава Бакальчука в "М.Видео" и его экспертиза в области электронной коммерции дают шанс, возможно, в будущем создать какую-то конкуренцию крупным маркетплейсам. Но что касается классической торговли здесь, наверное, уже пора ставить точку.

Безусловно, с одной стороны, идет уход и перетекание потребителей в онлайн. С другой, в целом падение покупательской активности приводит к снижению количества покупок. В этом смысле работа многих магазинов уже сейчас является нерентабельной, и, как следствие, давно уже можно было бы их закрыть. Но по условиям контрактов аренды это не так легко сделать».

В 2025-м «Вкусвилл» остановил работу примерно 290 магазинов, сократив сеть почти на 13%. Представители компании объяснили это оптимизацией. Также “Ъ FM” рассказывал, что ритейлер одежды Gloria Jeans в 2026-м может закрыть до 200 точек, в том числе и флагманский магазин на Тверской улице в Москве.

Никита Путятин