Ормузу устанавливают цену

Вечером 5 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел заседание военно-политического кабинета, в ходе которого обсуждались новые цели в Иране на случай, если его руководство отвергнет выдвинутый Дональдом Трампом ультиматум о необходимости открыть Ормузский пролив. Израильское руководство убеждает США в целесообразности распространения атак на стратегически важные объекты энергетического сектора противника. Иранскую верхушку это, похоже, не пугает. Тегеран дает понять, что не откроет пролив просто так. За счет системы транзитных сборов там хотят компенсировать ущерб, нанесенный Ирану американо-израильскими ударами.

Биньямин Нетаньяху созвал заседание военно-политического кабинета вечером 5 апреля. На нем был представлен новый перечень целей на территории Ирана, которые относятся к энергетическому сектору. В последние дни правительство Нетаньяху пыталось убедить США в необходимости ужесточения подходов на случай, если Иран откажется открыть Ормузский пролив — важнейшую судоходную артерию Ближнего Востока, частично блокированную с начала войны. «Удары по целям в сфере энергетики приведут к полному экономическому краху Ирана и значительному ослаблению власти террористического режима»,— пояснил израильский источник The Jerusalem Post суть нового плана.

Срок действия ультиматума о необходимости открыть Ормуз президент Дональд Трамп продлил до 20:00 7 апреля (соответствует 3:00 8 апреля по московскому времени). В последние дни посланиями между США и Ираном обменивалась группа дипломатических посредников в лице Пакистана, Египта и Турции. Она предложила сторонам конфликта рамочное соглашение, которое состоит из двух этапов: немедленное прекращение огня на 45 дней, а затем принятие всеобъемлющего плана мирного урегулирования.

Дональд Трамп подтвердил: обмен посланиями через посредников действительно ведется. «Шансы (на достижение сделки.— “Ъ”) высоки, но если они (иранские власти.— “Ъ”) не заключат сделку, я взорву там все»,— заявил господин Трамп в разговоре с порталом Axios.

Как проинформировал 6 апреля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его страна передала посредникам свой ответ на требования США. Он пояснил, что у Тегерана есть ряд своих условий, основанных на его национальных интересах. Требования США он назвал «чрезмерными, необычными и нелогичными». «Иран без колебаний четко выражает то, что считает своими законными требованиями, и это не следует интерпретировать как признак компромисса, а скорее как отражение его уверенности в защите своих позиций»,— подчеркнул дипломат, в то же время добавив, что переговоры «несовместимы с ультиматумами и угрозами совершения военных преступлений». А именно так в Иране воспринимают угрозу ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

В свою очередь, как пояснил заместитель главы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи, Тегеран не откажется от своей идеи ввести транзитные сборы за проход торговых судов через Ормуз, потому что рассматривает это как средство компенсации за войну. «Ормузский пролив откроется только тогда, когда при новом правовом режиме весь ущерб, причиненный развязанной войной, будет компенсирован за счет части доходов от транзитных сборов»,— написал чиновник в соцсети X.

«Ормузский пролив никогда не вернется в свое прежнее состояние, особенно для США и Израиля,— подчеркнуло командование ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).— Военно-морские силы КСИР завершают оперативную подготовку к реализации плана иранских властей по установлению нового порядка в Персидском заливе». Иранский парламент (меджлис) уже готовит специальный законопроект, который установит механизм сбора пошлин для судов, проходящих через пролив.

В ночь на 6 апреля Израиль обрушил на Иран новую волну ударов, приведшую к гибели руководителя разведки КСИР — бригадного генерала Маджида Хадеми, который вступил в должность в середине июня 2025 года после смерти своего предшественника Мохаммада Каземи.

«Кроме того, мы ликвидировали Ачара Бакери, командира артиллерии дивизии "Кудс" (воинская часть специального назначения в составе КСИР.— “Ъ”), отвечавшего за теракты против евреев и израильтян по всему миру,— сообщил Биньямин Нетаньяху.— Тот, кто действует с целью убивать наших граждан, кто направляет террор против государства Израиль, кто строит иранскую ось зла, сам несет ответственность за свою судьбу».

Нил Кербелов