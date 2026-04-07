Рекламный рынок Петербурга вырос на 7% в 2025 году

Объем локального рекламного рынка Санкт-Петербурга по итогам 2025 года увеличился на 7% по сравнению с предыдущим годом. Это следует из данных Северо-Западного представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

В Петербурге рекламный рынок в интернете и на ТВ демонстрирует умеренный рост

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Петербурге рекламный рынок в интернете и на ТВ демонстрирует умеренный рост

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Количество локальных рекламодателей на телевидении в целом осталось на уровне 2024 года. При этом структура рынка продолжает меняться.

«Отмечается достаточно высокая ротация рекламодателей: 43% рекламодателей — это новые и вернувшиеся компании (не размещались на ТВ последние два или один год соответственно). 42% постоянных рекламодателей увеличили свои бюджеты на продвижение, что говорит о сохраняющемся интересе к ТВ как к каналу продвижения»,— отмечают в АКАР Северо-Запад.

На телевидении наблюдается небольшой рост доли прямых рекламодателей: их бюджеты составляют около 65% против 35% у рекламных агентств. Основными категориями остаются ретейл, недвижимость и медицинские услуги, при этом ретейл сохраняет лидерство. Также заметную активность демонстрируют сегменты досуга, развлечений и бытовых услуг.

Радиорынок, напротив, завершил год снижением на 8%, что в абсолютном выражении составило минус 1,044 млрд рублей. Соотношение прямых и агентских размещений на радио остается близким к балансу — 55% к 45%. Среди отраслей-лидеров по рекламным бюджетам выделяются недвижимость, продуктовый ретейл, DIY-сегмент, медицина и автомобильная индустрия, где, однако, отмечено снижение активности.

Расходы на интернет-рекламу достигли 16,8 млрд рублей, увеличившись на 8% год к году. При этом темпы роста существенно замедлились — с 24% в 2024 году до 8% в 2025-м. В целом затраты рекламодателей в сегменте составили 78,3 млрд рублей при сопоставимой динамике.

Ключевыми категориями в интернете остаются недвижимость, онлайн-торговля, ретейл, образование, финансовые и медицинские услуги. Вместе с тем эксперты отмечают замедление роста рекламной активности со стороны малого и среднего бизнеса.

Матвей Николаев