NASA показало снятые астронавтами фото обратной стороны Луны

NASA показало фотографию полного затмения за пределами Земли. Снимок сделали астронавты миссии Artemis II («Артемида»), пролетая рядом с затененной стороной Луны. Фото опубликовано на странице Белого дома в соцсети Х.

Фото: NASA

Фото: NASA

«Луна затмевает Солнце, открывая зрелище, которое мало кто в истории человечества когда-либо видел»,— подписала публикацию пресс-служба Белого дома. Экипаж также сфотографировал «человечество с другой стороны» — NASA опубликовало снимок Земли с обратной стороны Луны.

Artemis II — первая пилотируемая миссия испытательной летной программы «Артемида» от NASA. Астронавты движутся по траектории в гравитационной сфере Луны. Экипаж миссии побил рекорд дальности полета человека в космосе — они удалились от Земли примерно на 406,7 тыс. км.

