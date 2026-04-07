В 1975 году немецкий концерн Kraftwerk Union A.G. (подразделение Siemens) начал строительство первой на Ближнем Востоке атомной электростанции возле иранского города Бушер. Проект, как и вся ядерная программа шахского Ирана, был заморожен с началом исламской революции (1979) и последующего введения США эмбарго на поставки технологий.

К проекту вернулись — Москва и Тегеран подписали соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, а в 1995-м заключили контракт на достройку первого энергоблока. Строительство началось в 1998 году, тогда российский «Атомстройэкспорт» взялся завершить объект мощностью 1 тыс. МВт «под ключ». Первоначальные оценки стоимости — около $1,2 млрд — оказались заниженными: значительная часть немецких конструкций не могла быть использована, и реактор пришлось фактически строить заново. К этому моменту Иран вложил в проект более $900 млн, российская сторона — свыше $200 млн.

Сроки ввода станции неоднократно переносились. Первоначально запуск планировался на 1999 год, затем — на 2007-й. США требовали свернуть работы, опасаясь возможного использования реактора для создания ядерного оружия.

В 2007 году на станцию была доставлена первая партия ядерного топлива. Физический пуск реактора состоялся в 2010 году, а в 2013-м Россия официально передала АЭС «Бушер» в эксплуатацию Ирану. Через год стороны подписали контракт на строительство двух новых энергоблоков суммарной мощностью 2,1 тыс. МВт. Стоимость проекта оценивалась в $10 млрд. В 2017 году был дан старт строительно-монтажным работам. Второй блок тогда планировалось построить в 2024 году, третий — в 2026-м.