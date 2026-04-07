Минэнерго отреагировало на возможный запрет майнинга в Москве

Обращения о введении ограничений на майнинг криптовалюты в Москве и Московской области в Минэнерго не поступали, сообщил директор департамента развития электроэнергетики ведомства Андрей Максимов. Господин Максимов пояснил, что процедура предполагает официальное обращение главы региона в правительственную комиссию.

«Есть постановление правительства. В нем написано: если какой-то регион хочет предложить правительству ввести запрет на майнинг, то губернатор этого региона садится, берет белый лист бумаги, пишет на нем: "Я, губернатор такого-то региона, хочу предложить правительству ввести запрет на майнинг"... Губернаторы такого обращения не писали»,— сказал господин Максимов на выставке RENWEX 2026 (цитата по ТАСС).

По оценке ведомства, в столице и области подключены 65 центров обработки данных общей мощностью 734 МВт, из них 19 объектов мощностью 233 МВт расположены в Подмосковье.

В феврале власти Москвы предлагали ограничить подключение новых ЦОД, сообщали источники «Ъ». Мера не затрагивала мощности для майнинга. Позднее министр энергетики Московской области Сергей Воропанов заявил о необходимости рассмотреть запрет майнинга в регионе.